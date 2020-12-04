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04.12.2020 (11:30)

Летчики вертолетного полка в Новосибирской области приняли участие в командирских полетах ЦВО

Летчики командного звена отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, приняли участие в командирских полетах ЦВО.

В них был задействован только руководящий состав вертолетного полка. Летчики на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8АМТШ-В и ударных МИ-24 отработали методику выполнения полетных заданий с целью дальнейшего обучения молодых специалистов, прибывших в полк для прохождения военной службы, в том числе из высших учебных заведений.

Мероприятие проходило в Новосибирской области. Всего было задействовано более 5 единиц авиационной техники, а также около 50 военнослужащих, в том числе из инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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