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04.12.2020 (11:15)

Разведчики ЦВО уничтожили условных диверсантов в предгорье Западного Саяна

Военнослужащие разведывательного подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, в рамках тактико-специального учения уничтожили группу условных диверсантов в горах.

По замыслу учения, при проведении воздушной разведки БпЛА «Орлан-10» были обнаружены группы условных диверсантов, направляющихся в сторону военных объектов.  Для уничтожения «противника» на бронеавтомобилях «Тигр» выдвинулись военнослужащие разведывательного подразделения. На транспортных средствах разведчики совершили марш до пункта сбора, замаскировали технику, а затем преодолели горный маршрут при помощи альпинистского снаряжения, устроили засады на маршруте движения условных диверсантов и произвели их захват.

В учении приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц военной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Разведывательные подразделения
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