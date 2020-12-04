04.12.2020 (11:15)
Разведчики ЦВО уничтожили условных диверсантов в предгорье Западного Саяна
Военнослужащие разведывательного подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, в рамках тактико-специального учения уничтожили группу условных диверсантов в горах.
По замыслу учения, при проведении воздушной разведки БпЛА «Орлан-10» были обнаружены группы условных диверсантов, направляющихся в сторону военных объектов. Для уничтожения «противника» на бронеавтомобилях «Тигр» выдвинулись военнослужащие разведывательного подразделения. На транспортных средствах разведчики совершили марш до пункта сбора, замаскировали технику, а затем преодолели горный маршрут при помощи альпинистского снаряжения, устроили засады на маршруте движения условных диверсантов и произвели их захват.
В учении приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц военной техники.
41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.