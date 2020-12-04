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04.12.2020 (11:00)

Минометчики ЦВО уничтожили замаскированные позиции «боевиков» на учении в Самарской области

Минометные подразделения Центрального военного округа уничтожили замаскированные позиции «боевиков» на учении в Самарской области. Мероприятие проходило в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня».

По замыслу учения, расчеты беспилотников «Орлан-10» провели воздушную разведку и вскрыли позиции артиллерийских систем противника. Данные были переданы на командный пункт батарей. Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям. После артиллерийской подготовки личный состав выдвинулся к противнику и уничтожил его, используя гранатометы РПГ-7В и автоматы АК-74. При перемещении на поле боя водители автомобилей «Урал» преодолели сложные препятствия: косогор, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении.

В учении, которое прошло на Рощинском полигоне, приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Специальная подготовка , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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