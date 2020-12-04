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04.12.2020 (10:45)

Экипаж глубоководного аппарата АС-28 Черноморского флота выполнил погружение на 200 метров

Экипаж подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 Черноморского флота (ЧФ) выполнил погружение на глубину 200 метров в рамках ходовых испытаний после проведённой модернизации.

Мероприятие прошло в соответствии планом боевой подготовки аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Спуск глубоководного аппарата обеспечивал экипажа спасательного судна (сс) «Коммуна», которое является штатным носителем АС-28.

В рамках мероприятия экипаж «Коммуны» вышел в море в один из полигонов боевой подготовки, где отработал действия по выгрузке аппарата АС-28 на воду.

Далее расчёт АС-28 выполнил погружение на глубину 200 м, осуществил проверку всех систем, отработал алгоритм действий при выполнении задач по предназначению и совершил всплытие на поверхность.

Мероприятие прошло успешно, результаты ходовых испытаний и показатели работы систем будут представлены в управление поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ для дальнейшей постановки задач.

Обеспечение спуска под воду аппарата АС-28 в районе проведения мероприятия осуществлял экипаж спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота.

Справочно:

Глубоководный аппарат АС-28 прошёл модернизацию и плановый ремонт на одном из судоремонтных заводов Санкт-Петербурга, где на него были установлены современные системы управления движением, обновлённая звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ , Боевая подготовка
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