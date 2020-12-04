04.12.2020 (12:45)

Министр обороны России провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной прошло тематическое селекторное совещание с участием Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

В начале своего вступительного слова глава военного ведомства напомнил, что 1 декабря в войсках начался новый учебный год.

«В ходе подготовки к нему, ­– сказал Сергей Шойгу, – проведено порядка тысячи двухсот сборов и тысячи семисот инструкторско-методических занятий. Подготовлено более двух с половиной тысяч объектов учебно-материальной базы. Обслужено около 30 тыс. единиц полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации, созданы необходимые материально- технические запасы».

Далее он заявил, что в 2021 году интенсивность боевой учёбы сохранится. Запланировано свыше четырёх тысяч восьмисот учений и практических мероприятий. При этом основное внимание будет сосредоточено на подготовке органов управления к руководству подчинёнными воинскими частями и подразделениями; совершенствовании способов огневого поражения и межвидового взаимодействия; повышении тактической манёвренности и мобильности соединений и воинских частей; разработке новых способов действий войск с учётом опыта локальных войн и вооружённых конфликтов; выполнении личным составом установленных индивидуальных показателей.

Кроме того, по словам министра, будет продолжена подготовка к Армейским международным играм, в том числе к двум новым конкурсам – «Тактический стрелок» по армейской тактической стрельбе и «Меридиан» для военных топографов. В рамках Всеармейских соревнований пройдёт конкурс по развёртыванию полевого госпиталя.

Далее Сергей Шойгу сообщил, что учебный период завершится комплексом специальных учений. Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск (сил) станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства.

Министр обороны отметил, что строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки.

Он подчеркнул, что во избежание распространения коронавирусной инфекции все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно- эпидемиологических норм.

Далее глава оборонного ведомства вынес на повестку совещания три вопроса.

Первый касался выполнения в интересах Министерства обороны опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015». «В рамках данной ОКР, – сообщил министр, – создаётся перспективная автоматизированная система управления тактического звена. По своим возможностям она ни в чём не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдёт их. Применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность». И предложил обсудить изготовление опытного образца изделия, а также начало его предварительных и государственных испытаний.

Далее Сергей Шойгу предложил подвести итоги работы Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота и инженерных войск по высвобождению арсеналов, баз и складов от непригодного имущества. В соответствии с планами в мае 2021 года необходимо завершить списание, утилизацию и реализацию непригодного имущества, которое накопилось на объектах хранения по состоянию на сентябрь текущего года. «На совещании рассмотрим, что уже сделано, – сказал министр.

В завершение тематической части он предложил оценить состояние аварийности на автомобильном транспорте в Вооружённых Силах. «В текущем году органы военной полиции сопроводили более 18 тыс. воинских колонн, – сказал глава оборонного ведомства. – Провели масштабные контрольные и профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе с воспитанниками довузовских образовательных организаций. В результате количество аварий с участием служебного транспорта снизилось на 21%, личного транспорта военнослужащих - на 12%. Число погибших в ДТП военнослужащих уменьшилось на 25%».

«Несмотря на положительную динамику, – продолжил Сергей Шойгу, –предупреждение дорожно-транспортных происшествий остаётся одной из наших приоритетных задач. Сегодня обсудим, как улучшить эту работу».

Далее он остановился на вакцинации личного состава Вооруженных Силах от новой коронавирусной инфекции. «Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы, – сказал министр. – В настоящее время ежесуточно прививается более полутора тысяч военнослужащих. Чтобы увеличить число вакцинированных до пяти тысяч человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации».

Затем Сергей Шойгу сказал несколько слов о ситуации в Нагорном Карабахе. «Введение в зону конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе, – заявил он. – Условия подписанного трёхстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. При содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших. Обеспечено возвращение более 13 тыс. беженцев. На сегодняшнее утро – 30673 человека».

Кроме того, российские военнослужащие освобождают от взрывоопасных предметов местность и дороги общего пользования. Очищено 50 гектаров территории и свыше 17,5 километров дорожного полотна. Обезврежено более одной тысячи взрывоопасных предметов. Разминированы Лачинский коридор и участки трассы до Степанакерта протяжённостью 28 км. По нему восстановлено движение гражданского автотранспорта. Сопровождено три с половиной тысячи автомобилей. Завершено развёртывание медицинского отряда Восточного военного округа, оснащённого современным оборудованием и операционными блоками. Его специалисты приступили к оказанию медицинской помощи личному составу и местному населению. Налажено взаимодействие с руководством Нагорного Карабаха, представителями Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В завершение своего выступления генерал армии Сергей Шойгу отметил, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают всё, чтобы в регионе сохранялся мир.

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