04.12.2020 (06:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении проведены первые стрельбы из нового автомата Калашникова АК-12

На полигоне Раевский Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск прошли занятия по огневой подготовке с применением новейшего автомата АК-12, поступившего на вооружение ВДВ.

Занятия по огневой подготовке с личным составом десантно-штурмовых подразделений проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Десантники выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и сменой огневой позиции.

АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, на вооружение был принят в конце 2018 года, по сравнению с предыдущими поколениями обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы.

Всего в рамках перевооружения в Новороссийское десантно-штурмовое горное соединение ВДВ было поставлено более 3 тыс. новейших автоматов.

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