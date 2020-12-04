04.12.2020 (10:30)

Военнослужащие научной роты Военной академии РХБ защиты создали антивирусный костюм для медработников

Операторами 11-й научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко подобрана и апробирована специальная ткань, из которой создали костюм для врачей, работающих в «красной зоне».

Костюм выполнен с минимальным количеством швов, его вес составляет чуть больше одного килограмма. Он сделан из специальной ткани российского производства, которая не пропускает внутрь вирусы и в то же время позволяет телу дышать. В отличие от иностранных защитных костюмов, которые используются один раз, разработка военнослужащих научной роты выдерживает больше 20 санитарных обработок и предназначена для многократного применения. Также военнослужащими создана и запатентована маска для защиты органов дыхания.

Научная рота представляет собой 14 научно-практических групп, ведущих свою деятельность в области радиационной, химической

и биологической защиты, информационных систем и технологий, средств защиты и конструкционных материалов.

Комплектование роты осуществляется за счет выпускников ведущих вузов страны.

В рамках научных исследований военнослужащие разрабатывают приборный комплекс радиационной, химической и биологической разведки для бронеобъектов (танков, БМП, бронетранспортеров), позволяющий определить биологические в воздухе биологические аэрозоли, комплекс БпЛА для проведения неспецифической биологической разведки и отбора проб аэрозолей с устройствами беспроводной связи, устройства для защиты органов дыхания и головы военнослужащего, комплекс средств консервации вооружения, военной и специальной техники, а также они разрабатывают программные комплексы, позволяющие решать задачи в интересах войск РХБ защиты и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

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