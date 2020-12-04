04.12.2020 (10:15)

Офицерам штаба Северного флота сделали прививки от коронавируса

Офицеры управлений, отделов и служб штаба и управления Северного флота приступили к прохождению плановой вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинация первых военнослужащих органов военного управления прошла в медицинском пункте центра обеспечения штаба флота. Прививку сделали около 100 офицерам.

Одним из первых инъекцию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» российского производства получил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Также были привиты офицеры, несущие боевое дежурство в региональном центре управления обороной штаба Северного флота.

Вакцина, которую вкалывают военнослужащим, является двухкомпонентной. Первую прививку делают здоровым пациентам с нормальной температурой тела не имеющим жалоб на состояние здоровье и противопоказаний к вакцинации. Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение пяти суток после прививки.

Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели. Каждый привитый военнослужащий обязан прибыть в назначенный срок на повторную вакцинацию.

Первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые проходят обязательный карантин перед дальним походом.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Всего в декабре на Северный флот поступит 5000 доз вакцины. Этого количества достаточно для первоочередной иммунизации личного состава и повышения сопротивляемости военнослужащих к заболеванию коронавирусом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице