04.12.2020 (10:00)

Более 450 военнослужащих Центрального военного округа прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции

В Центральном военном округе (ЦВО) более 450 военнослужащих прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

В настоящее время в Центральный военный округ поступила первая партия одной тысячи доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

27 ноября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице