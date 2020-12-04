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04.12.2020 (10:00)

Более 450 военнослужащих Центрального военного округа прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции

В Центральном военном округе (ЦВО) более 450 военнослужащих прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. 

В настоящее время в Центральный военный округ поступила первая партия одной тысячи доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

27 ноября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Социальная защита , Медицина
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