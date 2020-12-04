04.12.2020 (09:45)

Расчеты С-400 «Триумф» зенитно-ракетного полка ЦВО провели первые после перевооружения боевые пуски в Астраханской области

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» самарского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения в середине ноября.

Расчеты С-400 «Триумф» обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 километров цель была успешно уничтожена. Боевая стрельба является заключительным этапом приема на вооружение самарским зенитным ракетным полком новых систем.

Следующим этапом станет передислокация личного состава полка и ЗРС С-400 из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Самарской области. После чего техника пройдёт обслуживание, расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в самарской зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что расчеты полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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