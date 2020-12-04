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04.12.2020 (09:30)

На вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступили ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10 МН»

Свыше 30 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» поступили на вооружение мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

ПЗРК предназначен для поражения низколетящих целей на встречных и догонных курсах. Главной особенностью комплекса является возможность поражать малоизлучающие цели, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тыс. метров и на дальности от 500 до 6,5 тыс. метров.

Кроме того, уникальная автоматизированная система управления ПЗРК позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели, определить параметры их полета и распределить их между зенитчиками в автоматическом режиме.

В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система «свой-чужой», учебно-тренировочные средства и другие механизмы. Время развертывания ПЗРК составляет восемь секунд.

Также на вооружение мотострелковой бригады ЮВО поставлено более 10 единиц зенитных ракетных комплексов «Стрела-10 МН».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Перевооружение
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