04.12.2020 (09:15)

С личным составом десантно-штурмовых подразделений морской пехоты КФл на специальной полосе проведены занятия по психологической подготовке

На полигоне Турали в Дагестане с военнослужащими десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошли занятия по психологической подготовке на специальной полосе, оборудованной на побережье Каспийского моря.

Морские пехотинцы проходили препятствия в сложной обстановке, максимально приближённой к боевой. Наряду со стационарными элементами психологической полосы были применены переносные препятствия: стенка высотой 2 метра, щит с оконным проёмом, набросанные ветки, автомобильные покрышки и пр.

На всей протяжённости полосы на морпехов оказывалось психологическое воздействие с применением имитации взрыва гранат, огня, дыма, шумовых эффектов, криков, яркого света в лицо.

Современная психологическая полоса препятствий включает в себя комплекс препятствий и учебных мест, расположенных в 3-5 метрах друг от друга и преодолеваемых военнослужащими в едином упражнении.

Для прохождения психологической полосы были подготовлены и оборудованы: огненный рубеж, извилистый коридор, проход с дверями, забор, завал, подземный лаз и канава с перекинутым через неё бревном.

Подобные занятия по преодолению психологической полосы развивают у военнослужащих смелость, смекалку, способность экстренно принимать решения, взаимопомощь и умение регулировать психологическое состояние.

После прохождения полосы военные психологи провели психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения для определения их психоэмоционального состояния.

В учении было задействовано около 200 военнослужащих десантно-штурмовых подразделений морской пехоты КФл.

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