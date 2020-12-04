04.12.2020 (09:15)
С личным составом десантно-штурмовых подразделений морской пехоты КФл на специальной полосе проведены занятия по психологической подготовке
На полигоне Турали в Дагестане с военнослужащими десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошли занятия по психологической подготовке на специальной полосе, оборудованной на побережье Каспийского моря.
Морские пехотинцы проходили препятствия в сложной обстановке, максимально приближённой к боевой. Наряду со стационарными элементами психологической полосы были применены переносные препятствия: стенка высотой 2 метра, щит с оконным проёмом, набросанные ветки, автомобильные покрышки и пр.
На всей протяжённости полосы на морпехов оказывалось психологическое воздействие с применением имитации взрыва гранат, огня, дыма, шумовых эффектов, криков, яркого света в лицо.
Современная психологическая полоса препятствий включает в себя комплекс препятствий и учебных мест, расположенных в 3-5 метрах друг от друга и преодолеваемых военнослужащими в едином упражнении.
Для прохождения психологической полосы были подготовлены и оборудованы: огненный рубеж, извилистый коридор, проход с дверями, забор, завал, подземный лаз и канава с перекинутым через неё бревном.
Подобные занятия по преодолению психологической полосы развивают у военнослужащих смелость, смекалку, способность экстренно принимать решения, взаимопомощь и умение регулировать психологическое состояние.
После прохождения полосы военные психологи провели психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения для определения их психоэмоционального состояния.
В учении было задействовано около 200 военнослужащих десантно-штурмовых подразделений морской пехоты КФл.