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04.12.2020 (09:00)

Горные саперы ЮВО на Северном Кавказе установили минное поле на пути следования условного противника

На полигоне Кобу-Баши Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии военнослужащие горного инженерно-саперного подразделения провели тактико-специальное учение (ТСУ) по установке минного поля на пути следования колонны военной техники условного противника.

Военнослужащие провели инженерную разведку местности в районе установки минного поля на предполагаемом пути следования колонны бронированной техники условного противника.

Помимо этого, специалисты инженерных войск установили дымовую завесу для маскировки работы гусеничных минных заградителей по установке противотанковых мин.

Затем военнослужащие выполнили задачи по занятию обороны с целью недопущения дальнейшего продвижения оставшейся техники и живой силы «противника», преодолевших минное поле.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применили общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, которые стоят на вооружении саперного подразделения.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 150 военнослужащих ЮВО, а также было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Боевая подготовка , Разминирование
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