04.12.2020 (06:39)

Спортивный центр ЦСКА во Владивостоке омечает 70-летие со дня образования

Спортивный центр (морской и физической подготовки, г Владивосток) федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивному клубу Армии» является правопреемником 41 Спортивного клуба Тихоокеанского, созданного 30 ноября 1950 года на основании директивы Морского Главного Штаба. Первоначальным местом его дислокации было установлено здание Дома физической культуры штаба ТОФ: г.Владивосток. Корабельная набережная. В состав спортклуба входил яхт-клуб. Подчинялся он вначале Дому офицеров Тихоокеанского флота, затем Управлению боевой подготовки штаба ТОФ.

В 1998 году 41 Спортивный клуб ТОФ был переформирован в «Спортивный клуб Армии».

В 2005 году «Спортивный клуб армии» расформировали, а выполняемые им функции были возложены на «315 Центр морской и физической подготовки ТОФ.

В 2011 году 315 Центр морской и физической подготовки был переформирован в обособленное подразделение: Спортивный центр (морской и физической подготовки, г. Владивосток) федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии», которым и является по настоящее время. На центр возложены задачи по эффективному развитию физической культуры и спорта на флоте, созданию условий для занятий физкультурой и спортом военнослужащих, членов из семей, лиц гражданского персонала ВС РФ, развитию военно-прикладных видов спорта, популяризации военной службы среди молодёжи.

В состав Центра входит спортивный комплекс с теннисными кортами и водноспортивная станция. Он располагает отделением гребли на байдарках и каноэ.

Спортивный центр имеет свою спортивную команду по морским военно-прикладным видам спорта, которая участвует в соревнованиях по гребле на шлюпках, гребно-парусному многоборью, парусным гонкам, морскому многоборью, специальному плаванию. В состав команды входят мастера спорта и мастера спорта международного класса, которые тренируются по руководством заслуженного тренера России Дмитрия Перепелицы. На протяжении многих лет воспитанники тихоокеанского спорта занимают места на пьедестале почёта соревнований самого высокого уровня. Ренат Мнояров, Дмитрий Девишек, Андрей Букин, Дмитрий Руденко, Иван Мироненко, Александр Марченко, Вадим Шайдаров, Сергей Моисеев, Павел Комаров, Максим Михневич-это имена нескольких спортивных поколений морского многоборья на ТОФ.

Значительных успехов добились спортсмены и в других видах спорта. Так в гребец на байдарках и каноэ старший мичман Георгий Цыбульников стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1996 года в Атланте, спортсмен-инструктор Иван Штыль, заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 в Лондоне, 17-кратный чемпион Мира, старший мичман Александр Артемида- неоднократным призёром и чемпионом мира. В этом виде спорта на гребной базе 41 СК ТОФ в г.Партизанске, ставшей центром развития гребли на байдарках и каноэ в Приморском крае, были воспитаны десятки мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, чемпионов и призёров всесоюзных, всероссийских и международных соревнований: Владимир Козубин, Валерий Жиделев, Леон Лиминович, Дмитрий Окладнов, Игорь Викторов, Сергей Рассыхатский, Юрий Грачёв, Александр Бутаков, Сергей Шимук и многие другие.

Боксёры Анатолий Коптев, Иван Городилов, Абай Абдурахманов также показывали самые высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Команда по судомодельному спорту, возглавляемая Заслуженным мастером спорта Владиславом Субботиным, являлась непобедимой на Чемпионате России на протяжении многих лет. Захар Субботни, Андрей Суница, Михаил Золотуев- неоднократные победители Чемпионатов Европы и Мира в этом техническом виде спорта.

В связи с юбилеем поздравление коллективу Спортивного Центра (морской и физической подготовки, г. Владивосток) направил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Он выразил уверенность в том, что славные традиции спортивного учреждения будут продолжены и многие новые рекорды получат тихоокеанскую прописку.



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