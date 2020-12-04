04.12.2020 (06:18)

Моряки Тихоокеанского флота продолжают оказывать помощь жителям Владивостока в ликвидации последствий циклона в Приморье

Вторую неделю моряки Тихоокеанского флота продолжают оказывать помощь жителям Владивостока в ликвидации последствий мощного циклона, принесшего ледяной дождь.

В разные периоды времени к работам привлекалось от 150 до 500 военнослужащих подразделений Тихоокеанского флота и порядка 10 единиц специальной техники, до 14 полевых кухонь с бригадами поваров.

Сегодня на различных объектах Владивостока по просьбе городских властей трудится около 300 тихоокеанцев. Личный состав инженерной части флота, отдельной бригады морской пехоты, соединения охраны водного района привлечён к работам в районе Морского кладбища, на Снеговой пади, где моряки работают на очистке территории одного из детских дошкольных учреждений, в районе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, а также на острове Русский. Подразделения оказывают помощь в подготовке просек для линий электропередач, вывозе после опиловки веток деревьев, повреждённых обледенением, очистке подъездных путей к объектам инфраструктуры. На острове Русский также задействованы флотские инженерные машины разграждения ИМР-2.

Продолжает выполнять рейсы на остров Русский, а также на острова Рейнеке и Попова десантный катер Тихоокеанского флота «Иван Карцов». За сутки перевезено более 450 человек, всего же к месту назначение доставлено более 1100 пассажиров. Десантные катера ТОФ ДК-70 и ДК-57 выполняют перевозки специальной техники на остров Русский.



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