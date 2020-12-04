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04.12.2020 (02:30)

Командующий войсками Восточного военного округа посетил Улан-Удэнский авиационный завод

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В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Его ознакомили с перспективными образцами вертолетной техники, которая может использоваться в интересах Вооруженных Сил России.

В частности, командующий войсками округа ознакомился с возможностями легкого многоцелевого вертолета КА-226Т, который может использоваться для корабельного базирования, выполнения задач в условиях высокогорья, новыми разработками на базе вертолета Ми-8 в интересах ВС РФ, а также в области беспилотных летательных аппаратов.

Генерал-полковник Жидко в ходе работы с представителями предприятия дал ряд практических рекомендаций, исходя из реальных потребностей войск, и отметил, что при разработке перспективных образцов нужно уделить особое внимание повышению летно-технических характеристик и опираться, в первую очередь, на опыт применения вертолетов и беспилотной авиации в современных вооруженных конфликтах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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