04.12.2020 (02:30)

Командующий войсками Восточного военного округа посетил Улан-Удэнский авиационный завод



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий войсками Восточного военного округа посетил Улан-Удэнский авиационный завод

В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Его ознакомили с перспективными образцами вертолетной техники, которая может использоваться в интересах Вооруженных Сил России.

В частности, командующий войсками округа ознакомился с возможностями легкого многоцелевого вертолета КА-226Т, который может использоваться для корабельного базирования, выполнения задач в условиях высокогорья, новыми разработками на базе вертолета Ми-8 в интересах ВС РФ, а также в области беспилотных летательных аппаратов.

Генерал-полковник Жидко в ходе работы с представителями предприятия дал ряд практических рекомендаций, исходя из реальных потребностей войск, и отметил, что при разработке перспективных образцов нужно уделить особое внимание повышению летно-технических характеристик и опираться, в первую очередь, на опыт применения вертолетов и беспилотной авиации в современных вооруженных конфликтах.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице