04.12.2020 (07:00)

Российские миротворцы приступили к разминированию окраины города Степанакерт

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

В течение дня российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов крупного участка местности на южной окраине столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта. В ходе проведения инженерно-саперного обследования местности было обнаружено 10 кассетных боеприпасов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно безопасно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 1120 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более

2 000 метров линий электропередач, семь опор ЛЭП, 1 600 метров газопровода, 1 200 метров линий связи, одна трансформаторная подстанция.

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