04.12.2020 (04:23)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память погибших воинов в День Неизвестного солдата

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа почтили погибших воинов.

В городе Южно-Сахалинске на площади славы состоялась церемония возложения цветов к вечному огню, посвященная Дню Неизвестного Солдата. Мероприятие проводилось на мемориальном комплексе памяти советских воинов, павших в боях за освобождение Сахалина и Курильских островов.

В нём приняли участие представители командования армейского корпуса ВВО, региональных органов власти и общественных организаций, военнослужащие, представители силовых структур, ветераны, юнармейцы и жители города.

В рамках официального митинга командование и гости почтили минутой молчания тех, кто не вернулся с войны и чьи имена остались неизвестными, возложили венки и цветы к памятнику погибшим советским воинам.

Справочно:

День Неизвестного солдата - памятная дата в российской истории, которая призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов. Впервые День Неизвестного солдата в России отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана неслучайно. Именно в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».



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