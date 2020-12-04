04.12.2020 (04:06)

Новобранцы общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, приступили к одиночной подготовке после окончания карантина

Новобранцы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, призванные на военную службу осенью текущего года, приступили к одиночной подготовке после окончания двухнедельного карантина.

С молодым пополнением уже проведены занятия по физической, военно-политической и военно-медицинской подготовке в специально оборудованных классах. При этом были соблюдены все меры по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций.

Сейчас новобранцы приступили ко второму этапу обучения по программе обучения молодого пополнения, которая включает в себя тактическую, огневую, специальную подготовку, а также занятия по РХБ защите и инженерной подготовке.

Всего к занятиям привлечено более 400 новобранцев осеннего призыва.



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