04.12.2020 (03:38)

С минометчиками мотострелкового соединения ВВО в Забайкалье начались занятия с боевой стрельбой

На полигоне «Борзя новая» в Забайкальском крае начались боевые стрельбы с минометчиками, военнослужащие поразят мишени, из 120-мм минометов «Сани» по скрытым неподвижным и движущимся целям, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров.

Минометные расчеты на время поразят мишени, имитирующие живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись и в ночное время.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие преодолеют на время полосу препятствий, в частности с использованием военной техники, отработают нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Разведку целей и их контроль поражения проводят расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимают участие более 100 военнослужащих ВВО.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице