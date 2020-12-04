04.12.2020 (03:19)

Массированный удар по условному противнику нанесли экипажи армейской авиации ВВО в Приморье

Массированный ракетный удар по местам сосредоточения условного противника нанесли экипажи Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Восточного военного округа.

Лётно-тактические учения с боевым применением ударных вертолетов состоялись на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

В ходе полетов летчики выполняли сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника», с подавлением его радиолокационных средств. Вертолеты парами вышли в назначенный район где, по наведению с командного пункта и во взаимодействии друг с другом, выполнили поиск и распознавание целей, и провели стрельбы с применением неуправляемых ракет.

В проведенных маневрах участвовали порядка 10 вертолетов Ка-52 и армейской авиации ВВО.

Экипажи действовали на предельно малой высоте с использованием огибания рельефа местности, обеспечивая максимальную скрытность для «противника».



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