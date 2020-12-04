04.12.2020 (05:10)

Курсанты Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» провели практическое занятие по запуску главной двигательной установки корабля

Курсанты Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» провели практическое занятие по запуску главной двигательной установки корабля.

В г. Пушкин в Военно-морском политехническом институте Военного Учебно-Научного Центра ВМФ “Военно-морская академия” состоялось практическое занятие в рамках подготовки к тактико-специальному учению курсантов 5 курса факультетов электроэнергетических установок и турбинных энергетических установок. Занятие прошло на кафедрах газовых турбинных и дизельных установок. В ходе него курсанты продемонстрировали работу на специализированном электронном симуляторе по управлению главной газотурбинной энергетической установкой надводного корабля, где один из курсантов выступил в роли вахтенного инженер-механика, руководящего действиями операторов за пультом управления главной энергетической установки по приготовлению её к пуску, пуску и наблюдению во время работы на режимах. Вторая часть практического занятия прошла на действующем двигателе 7-2Д42. Непосредственное руководство по приготовлению дизеля к пуску, пуск дизеля и его обслуживание во время работы осуществлял курсант, исполняющий обязанности командира моторной группы – первичной должности на флоте, на которую распределяются курсанты факультета электроэнергетических установок.

Тактико-специальное учение (ТСУ) является одним из самых эффективных видов учебных занятий и проводится для курсантов 5 курса в заключительной части теоретического обучения в течение одной недели. В ходе ТСУ курсанты выпускного курса решают задачи организационно-управленческой деятельности в объеме обязанностей по первичной офицерской должности на надводном корабле (подводной лодке) по заранее разработанному сценарию. В ходе проведения учения достигается связь теории морского боя с теорией и практикой применения оружия и технических средств корабля. «Главная задача тактико-специального учения – оценить профессиональную компетентность и степень подготовленности курсантов к практической деятельности на надводном корабле (подводной лодке)» – отметил начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Андрей Клименко.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице