03.12.2020 (23:40)

Главком ВМФ поблагодарил сотрудников Центрального военно-морского музея за выставку об истории спасательных и миротворческих операций отечественного Военно-Морского Флота

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поблагодарил сотрудников Центрального военно-морского музея за выставку об истории спасательных и миротворческих операций отечественного Военно-Морского Флота "От Мессины до Сирии», которая начала работу в Санкт-Петербурге.

История знает много примеров, когда моряки отечественного Военно-Морского Флота приходили на помощь другим народам и государствам, проявляя при этом чудеса храбрости, самоотверженности, милосердия. Выставка «От Мессины до Сирии», открыта в Центральном Военно-Морском Музее в Санкт-Петербурге и посвящена нескольким спасательным и миротворческим операциям российского и советского ВМФ, получившим всемирную известность. На выставке представлены подлинные награды, подарки российским морякам от иностранных правительств и общественных организаций, личные вещи участников событий, уникальные подлинные фотографии.

В декабре 1908 года страшное бедствие постигло Италию. Землетрясение уничтожило город Мессину и другие населенные пункты на Сицилии и в Калабрии, унеся тысячи человеческих жизней. Русские моряки первыми пришли на помощь, приняв активнейшее участие в спасении людей, чем навсегда оставили благодарную память в сердцах жителей Италии. Экипажи линейных кораблей «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь», канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец» самоотверженно работали среди пожаров, разбирая завалы, оказывали пострадавшим медицинскую помощь, прокладывали среди руин дороги, организовывали пункты питания, выдачи воды и продовольствия, сооружали временное жилье. Они спасли более 2 тысяч раненых. На берегу были развернуты палатки и организована медицинская помощь. На русских кораблях было размещено 1800 человек, которые получили медицинскую помощь, должный уход и были доставлены в госпитали и больницы Неаполя и Сиракуз.

В работе по ликвидации последствий землетрясения участвовали представители многих наций, однако история сохранила за Российским флотом место первого и главного спасателя Мессины.

В 1910 году правительство Италии приняло решение о награждении участников спасательной операции. Королевским декретом Российский флот был награжден большой золотой медалью. Орденов и медалей удостоились командующий отрядом контр-адмирал В. И. Литвинов и командиры кораблей. Рядовые участники все без исключения были награждены малыми серебряными медалями.

Мессина — великая гуманитарная победа Российского флота. Еще свежа была горечь Цусимы, но мужество русских моряков вернуло Андреевскому флагу утраченный престиж. Император Николай II так выразил свою признательность контр-адмиралу В. И. Литвинову: «Вы, адмирал, со своими моряками в несколько дней сделали больше, чем мои дипломаты за все мое царствование».

В результате войны за независимость акватория важнейшего для Народной Республики Бангладеш порта Читтагонг оказалась заминирована, фарватеры и места у причалов были перекрыты затопленными судами. Доставка продовольствия оказалась заблокированной, над страной нависла угроза голода. Правительство Бангладеш обратилось к руководству СССР с просьбой о помощи. В Читтагонг были направлена Экспедиция особого назначения ЭОН-12 под командованием контр-адмирала С. П. Зуенко. Работы по очистке порта начались 2 апреля 1972 года и завершились 24 июня 1974 года. Они проводились в крайне неблагоприятных климатических условиях, при отсутствии карт минных полей и документации на типы примененных мин. Было поднято 26 затонувших судов общим водоизмещением более 100 000 тонн, произведено более 21 000 водолазных спусков, протралено 1002 кв. мили акватории Бенгальского залива. Безвозмездная помощь советских моряков полностью восстановила внешние морские связи Бангладеш и даже позволила значительно превзойти довоенный уровень грузооборота портов.

После окончания войны между Арабской Республикой Египет и Израилем в 1973 году египетское правительство обратилось к СССР за помощью в разминировании важнейшей водной артерии страны и мира — Суэцкого канала. В ответ на эту просьбу к берегам Египта был направлен сводный отряд кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов. 23 июля 1974 года корабли вошли в минноопасный фарватер Суэцкого залива и начали тральные работы. 13 сентября повреждения от подрыва на неконтактной донной мине получил тральщик «М-66». К середине ноября 1974 года от мин была освобождена акватория площадью 1250 кв. миль. Экипажи тральщиков провели на минных полях более 6000 часов, пройдя с тралами 17 000 миль, вертолеты выполнили 188 боевых вылетов на траление мин. Путь из Красного моря в Суэц был свободен.

Военные специалисты СССР были направлены в Сирию в 1956 году по приглашению правительства страны для оказания помощи независимой Сирийской Республике, затем Объединённой Арабской Республике, а с 1961 года — суверенной Сирийской Арабской Республике в строительстве национальных вооруженных сил и защите сирийского государства от внешних угроз. В 1971 году в Тартусе, в соответствии с соглашением между двумя странами, появился пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР, ныне использующийся Российским флотом.



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