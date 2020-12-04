04.12.2020 (00:15)

В Краснознаменске почтили память погибших воинов в День Неизвестного солдата

Военнослужащие управления 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения и Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова приняли участие в памятных мероприятиях посвященных Дню Неизвестного солдата в подмосковном Краснознаменске.

Участники акции возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата» и к Братской могиле защитников Москвы.

В памятном мероприятии также приняли участие представители администрации города, ветеранских организаций, представители юнармейского движения.

Справочно:

День Неизвестного солдата в нашей стране отмечается с 2014 года и призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.



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