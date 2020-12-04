04.12.2020 (02:00)

Летчики дальней авиации выполнили командирские полеты



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики дальней авиации выполнили командирские полеты

На аэродроме Энгельс в Саратовской области под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина прошли первые командирские полёты в новом учебном году.

Экипажи стратегических ракетоносцев отрабатывали полёты на малых высотах, полет строем на минимальных интервалах и дистанциях, а также дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Особенность командирских полётов заключается в том, что в них задействован только руководящий состав объединения, соединений, частей и подразделений, который отрабатывает методику выполнения наиболее сложных элементов лётной подготовки для последующего обучения молодого лётного состава.

«Мы каждый учебный период, два раза в год начинаем с командирских полётов. Сегодня погода была по настоящему зимняя, в первой половине дня наблюдались заморозки, а ближе к вечеру начался еще и снегопад. Молодые офицеры смогли увидеть, как готовят летную смену, аэродром, авиационную технику в таких условиях. Само мероприятие направлено на повышение эффективности в вопросах организации проведения и безопасности полётов» - сообщил командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Всего в летной смене было задействовано более 10 самолетов Ту-160 и Ту-95мс, а так же более 20 единиц автомобильной и специальной техники для обеспечения лётной смены.



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