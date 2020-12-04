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04.12.2020 (02:00)

Летчики дальней авиации выполнили командирские полеты

На аэродроме Энгельс в Саратовской области под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина  прошли первые командирские полёты в новом учебном году.

Экипажи стратегических ракетоносцев отрабатывали полёты на малых высотах, полет строем на минимальных интервалах и дистанциях, а также дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Особенность командирских полётов заключается в том, что в них задействован только руководящий состав объединения, соединений, частей и подразделений, который отрабатывает методику выполнения наиболее сложных элементов лётной подготовки для последующего обучения молодого лётного состава.

«Мы каждый учебный период, два раза в год начинаем с командирских полётов. Сегодня погода была по настоящему зимняя, в первой половине дня наблюдались заморозки, а ближе к вечеру начался еще и снегопад. Молодые офицеры смогли увидеть, как готовят летную смену, аэродром, авиационную технику в таких условиях. Само мероприятие направлено на повышение эффективности в вопросах организации проведения и безопасности полётов» - сообщил командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

 Всего в летной смене было задействовано более 10 самолетов Ту-160 и Ту-95мс, а так же более 20 единиц автомобильной и специальной техники для обеспечения лётной смены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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