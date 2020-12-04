04.12.2020 (05:00)

Медицинский отряд специального назначения начал оказывать помощь местному населению в Степанакерте

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа оказывает помощь местному населению в столице Нагорного Карабаха – городе Степанакерт.

В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами.

Также в городской больнице г. Степанакерта врачи анестезиологи-реаниматологи оказывали помощь своим коллегам в работе с тяжелым пациентами в реанимационном отделении.

Ранее подразделения МОСН были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Республику Ереван и совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.

В составе первого подразделения МОСН в Степанакерт прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Накануне началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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