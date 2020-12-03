03.12.2020 (23:02)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении начались учебно-методические сборы с гранатометчиками

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении и на полигоне «Поливно» начались учебно-методические сборы с гранатометчиками, стрелками-операторами, расчетами пулеметов НСВС и гранатометов АГС-17.

Более 100 военнослужащих совершенствуют теоретические и практические навыки по поражению мишеней, имитирующих военную технику и живую силу условного противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов НСВС и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Обучение начнётся с прохождения курса теоретической подготовки в ходе которого участники сборов детально изучат устройство гранатометов и пулеметов, типы применяемых боеприпасов, тактику действия номеров расчетов на поле боя, способы определения наиболее важных и опасных целей, а также наиболее уязвимые места бронетехники противника. Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях на новых объектах учебно-материальной базы полигона Ульяновского гвардейского соединения.

«Главная задача сборов — это выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке» – отметил руководитель цикла занятий майор Анатолий Сермолотов.

На второй неделе обучения военнослужащие усовершенствуют практические навыки стрельбы с применением приспособлений учебной стрельбы. Данное устройство позволяет поражать цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В с использованием патронов калибра 7,62 мм, пуля которого полностью имитирует траекторию полета боевой гранаты. После отработки первичных навыков гранатометчики приступят к стрельбе инертными гранатами.

Также в ходе практических занятий обучаемым военнослужащим продемонстрируют порядок оборудования огневых позиций, напомнят правильность корректировки огня в различных погодных условиях, работу с оптическим прицелом и штатными прицельными приспособлениями на различные дистанции днем и ночью, в любых погодных условиях, по различным типам целей.

Учебно-методические сборов завершаться сдачей зачетов по знанию теоретических основ и правил стрельбы и выполнением упражнения контрольных стрельб.



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