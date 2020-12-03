03.12.2020 (22:33)

На военном совете Балтийского флота подвели итоги учебного года

В Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова состоялось заседание Военного совета Балтийского флота.

В ходе мероприятия прошла церемония награждения лучших объединений, соединений, кораблей и частей Балтийского флота. Среди отличившихся –Балтийская военно-морская база, лучшим корабельным соединением стала бригада ракетных кораблей и катеров, корвет «Бойкий»; большой десантный корабль «Калининград», малый противолодочный корабль «Алексин», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», базовый тральщик «Александр Обухов», специальное судно связи «Адмирал Фёдор Головин», первыми стали также соединения морской авиации и ПВО Балтийского флота, береговая ракетная бригада и соединение морской пехоты. Лучшими кораблями на Балтийском флоте стали корвет «Бойкий», большой десантный корабль «Калининград», малый противолодочный корабль «Алексин», малый ракетный корабль «Зеленый дол», морской тральщик «Александр Обухов» и корабль связи «Адмирал Федор Головин».

В этом году Балтийский флот стал лучшим в ВМФ РФ 6 номинациях: тактических групп минно-тральных кораблей, а также по бомбардировочной и ракетной подготовке штурмовой авиации, зенитно-ракетной подготовке среди подразделений ЗРК ближнего действия, радиотехнических подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, соединения и воинские части завоевали 13 призов командующего Балтийским флотом по различным видам боевой подготовки.

Военнослужащие, отличившиеся при выполнении учебных и боевых задач, получили из рук командующего Балтийским флотом государственные и ведомственные награды, ценные подарки и почетные грамоты.

По словам адмирала Александра Носатова, все это стало возможным, благодаря напряженной работе всего личного состава и гражданского персонала Балтийского флота. Экипажами кораблей флота в этом году было выполнено более 500 боевых упражнений, в том числе – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За это время кораблями сдано более 100 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря. В общей сложности, надводные корабли и суда обеспечения прошли свыше 170 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

Надводные корабли Балтийского флота продолжают выполнять задачи дальних океанских походов. В настоящее время в Атлантике и Северном море выполнили поставленные задачи и направились в места постоянного базирования корветы «Бойкий», «Стерегущий» и танкер «Кола», а плавучаяя мастерская ПМ-82 на днях взяла курс на Средиземноморье. В этом году моряки-балтийцы совершили свыше 10 неофициальных визитов и деловых заходов в порты Греции, Испании, Сирии и других иностранных государств.

Команды Балтийского флота приняли участие в 24 конкурсах профессионального мастерства в рамах «АРМИ-2020», где в 8 заняли призовые места.

Налёт экипажей морской авиации флота в 2020 году составил более 5800 часов, что превысило прошлогодние показатели на 7 процентов. Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации осуществили более 2000 боевых применений.

Соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота с начала этого года провели более 3200 мероприятий боевой подготовки, это на 27% выше чем в прошлом учебном году. Кроме этого, личный состав подразделений береговых войск и армейского корпуса и авиационных частей выполнил около 9500 прыжков с парашютом различной сложности это на 14% больше чем прошлом году. План боевой подготовки по проведению тактических учений по береговой составляющей выполнен более чем на 100%. Лучшим соединением береговых войск стала бригада морской пехоты флота.

Усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации. Также моряки-балтийцы планируют свое участие в широкомасштабных стратегических командно-штабных учениях «Запад-2021», армейских играх «Арми-2021» и продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для Военно-Морского Флота России.



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