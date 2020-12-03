03.12.2020 (21:53)

Продолжается автопробег по местам боевой славы «Эстафета поколений»

Курсанты Калининградской объединенной спортивно-технической школы (КОСТШ) и работники аппарата регионального отделения ДОСААФ во главе с председателем отделения, депутатом облдумы Олегом Урбанюком недавно были участниками автопробега по местам боевой славы.

Мероприятие прошло при поддержке правительства Калининградской области в рамках фестиваля авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта имени военного летчика капитана М. Кривцова и посвящалось 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Автопробег досаафовцы организовали с соблюдением всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, и требований, указанных в постановлениях регионального правительства. В автобусе участники соблюдали дистанцию и масочный режим, а при входе в автобус им обрабатывали руки дезинфицирующим средством.

В 2020 году автопробег, который традиционно проводится в преддверии Дня Победы 15 лет подряд, по известным причинам не состоялся. Но, отдавая дань памяти патриотическим традициям Калининградской оборонной организации, решено было организовать его в завершение юбилейного Года памяти и славы по укороченному маршруту.

На мемориале 1200 воинам-гвардейцам прошел короткий митинг, на котором выступил начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической работы и спорту регионального отделения ДОСААФ Анатолий Бавтрук. Он напомнил о героических днях штурма Кенигсберга в апрельские дни 1945 года и отметил, что в эти ноябрьские дни 1945 года этот мемориал был уже открыт и здесь в охранении памятника стояли те солдаты, штурмовавшие неприступную крепость и впоследствии налаживавшие мирную жизнь в Калининградской области. Этот мемориал воздвигнут воинами 11-й гвардейской армии в сентябре 1945 года, и он стал первым в СССР памятником, увековечившим подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Анатолий Бавтрук, обращаясь к курсантам, будущим защитникам Отечества, сказал, что они – правнуки победителей и обязаны продолжать эстафету памяти, сохранять историческую правду о героическом ратном подвиге и массовом героизме советского народа.

Участники патриотической акции возложили к мемориалу 1200 гвардейцев цветы и венки от имени правительства Калининградской области и Калининградской оборонной организации.

В микрорайоне Чкаловск автопробег сделал две остановки. Первую - у памятника лётчикам разведывательной авиации Балтийского флота. И реактивный бомбардировщик «Ил-28», и десять бюстов Героев Советского Союза установили 40 лет назад в центре поселка, а в 2019 году памятник был реконструирован и реставрирован. Все военные лётчики, чьи бюсты установлены у самолета, участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции, семеро из них погибли в 1944-1945 годы. Участники патриотической акции возложили гвоздики к бюстам Героев Советского Союза.

Затем автопробег направился к мемориалу на братской могиле советских воинов, павших при штурме Кенигсберга в 1945 году. Здесь похоронено свыше двух тысяч солдат и офицеров Красной армии, в том числе пять Героев Советского Союза. Участники акции минутой молчания почтили память павших защитников Отечества и возложили к Вечному огню мемориала венки от регионального правительства и досаафовцев Калининградской области.



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