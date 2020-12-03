03.12.2020 (21:30)

За сутки более 1900 беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте

3 декабря 2020 года российские миротворцы выполнили сопровождение очередной колонны автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено более 1950 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 28 тыс. беженцев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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