03.12.2020 (21:11)

На Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны почтили память Неизвестного солдата

На Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации в подмосковных Мытищах состоялась Церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата и Вечному огню. Солдаты роты Почетного караула Преображенского полка Министерства обороны РФ вынесли венки из еловых ветвей, украшенный цветами и опоясанный лентой цветов российского флага и установили их перед Вечным огнем.

В Церемонии приняли участие представители руководства Минобороны России, члены Совета Федерации, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», юнармейцы.

В рамках памятных мероприятий состоялась всероссийская акция «Дорога домой». В торжественной обстановке останки павших в годы Великой Отечественной войны советских солдат, найденные в ходе поисковых работ, переданы на их малую родину для погребения.

Имена погибших были установлены по солдатским медальонам, найдены их родные.

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, учреждена в 2014 году Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным по инициативе общественных поисковых организаций России.

Отмечаемая 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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