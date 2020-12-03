03.12.2020 (20:39)

Подготовка будущих офицеров проводится с использованием современных технических средств разведки

В Новосибирском высшем военном командном училище занятия с курсантами проходят на современных образцах технических средств разведки.

Курсанты изучают радиолокационные станции разведки «Соболятник», «Фара-ВР», всесуточные приборы разведки. Также будущие офицеры подразделений войсковой разведки осваивают оптико-электронные комплексы «Ирония», многоканальные приборы наблюдения с тепловизионным каналом и лазерные дальномеры, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами и средства связи.

Новосибирское высшее военное командное училище — единственное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющее подготовку офицеров для подразделений войсковой разведки. За время своего существования училище выпустило свыше 18 тыс. офицеров, среди них более 40 генералов, а 28 выпускников удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.



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