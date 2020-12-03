03.12.2020 (20:17)

В Барнаульском ракетном соединении началось учение РВСН с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на полевые позиции

В Барнаульском ракетном соединении началось первое в зимнем периоде обучения учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на полевые позиции.

Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Алтайском крае.

На учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В зимнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) планируется провести более 200 мероприятий боевой подготовки, в числе которых тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

В 2021 учебном году во время проведения мероприятий боевой подготовки особое внимание будет уделено освоению и эксплуатации современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

С каждым ракетным полком в зимнем периоде обучения будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Кроме того, в подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Возрастёт и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных.

В зимнем периоде обучения будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения перспективных образцов вооружения и новой техники.

Также внедрение новых программ и методик в ходе проведения мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики.

В РВСН продолжится практика внезапных проверок боевой готовности.



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