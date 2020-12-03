03.12.2020 (19:39)

В День неизвестного солдата курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии написали военно-исторический диктант

Свои знания истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов продемонстрировали будущие штурманы, офицеры боевого управления Челябинского филиала Военно-воздушной академии и подшефные юнармейские отряды.

Участники диктанта, а это более полутра тысяч курсантов и юнармейцев филиала, ответили на 31 вопрос об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о подвигах, которые совершили прославившиеся фронтовики. Все мероприятия по участию личного состава филиала в Военно-историческом диктанте прошли в конференц-зале и в подразделениях при особом внимании к противоэпидемическим мерам и с соблюдением социальной дистанции.

«Именно неизвестный солдат, совершил главный подвиг в эту ужасную войну. Тысячи, а может и сотни тысяч, фронтовиков погибших защищая нашу с вами Родину, до сих пор не найдены или не опознаны. А ведь именно их самопожертвование и беспримерный героизм, стали главной составляющей Победы. И конечно все мы должны помнить это, что бы сохранить историческую память о том, какую цену заплатила наша страна за избавления всего мира от фашизма», - сказал в своём обращении к курсантам начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА», заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Челябинском филиале Военно-воздушной академии прошел комплекс мероприятий, посвященный большому юбилею. Ещё в начале года состоялся смотр художественной самодеятельности, главной темой которого стала фронтовая песня. Позже курсантские подразделения состязались между собой в конкурсе на лучший уголок славы, оформленный в комнатах досуга. Одним из самых ярких событий, посвященных юбилею Победы, стал смотр строя и песни. Так же военнослужащий филиала приняли активное участие в акциях «Дорога памяти» и «Этих дней не смолкнет слава».



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