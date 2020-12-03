03.12.2020 (19:18)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели теоретическое занятие по радиационной, химической и биологической защите.
В рамках занятия военнослужащие изучили правила использования индивидуальных и коллективных средств защиты, приборов радиационной разведки, способы действия личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения, а также средства и способы специальной обработка личного состава.
В течение зимнего периода обучения военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработают изученные темы на практических занятиях. Особое внимание будет уделено вновь прибывшим военнослужащим по контракту.
Занятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.