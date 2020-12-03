03.12.2020 (19:14)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с саперами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели теоретическое занятие по специальной подготовке.

В ходе занятия около 20 военнослужащих изучили устройство, тактико-технические характеристики противопехотной и фугасной мин, мин нажимного и натяжного действия, мины направленного поражения. Также специалисты изучили порядок действий и требования безопасности при установке и обезвреживании взрывных устройств.

В завершение занятия военнослужащие сдали зачеты по специальной подготовке, ответив на вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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