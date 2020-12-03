03.12.2020 (19:09)

Командующий танковой армией ЗВО проинспектировал ход начала зимнего периода обучения в соединениях и воинских частях в Подмосковье

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кисель проинспектировал ход начала зимнего периода обучения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Московской области.

«Свыше 5 тыс. военнослужащих с начала нового периода обучения вышли на полигоны Алабино и Головеньки. Мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, бронемашин БМП-2, БМП-3, БТР-82АМ, БТР-80, выполняют огневые задачи из ручных противотанковых гранатометов, автоматов АК-74 и снайперских винтовок СВД», — сказал командующий объединением.

Военнослужащие, пополнившие состав подразделений в ходе осеннего призыва, обучаются первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений.

Справочно:

Гвардейская танковая армия ЗВО дислоцируется на территории Москвы, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей.



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