03.12.2020 (18:58)

Определились участники второго тура конкурса на соискание премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Президиум Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рассмотрел и допустил к участию во втором туре конкурса на соискание премии в 2021 году следующие работы:

в области военной науки:

С.В.Баландюк, А.В.Кирилин, М.Н.Кузин, А.Л.Таранов, А.Г.Турков — научный военно-исторический труд «Информационный ресурс «Память народа»;

в области создания техники и вооружения:

В.А.Аверин, Г.А.Аниканов, Н.Н.Вилкова, И.В.Дорошенко, А.В.Залогин, В.Т.Шабаров — работа по закрытой тематике; А.В.Григорьев, А.В.Гуляев, С.С.Иванов, М.В.Осыко, А.П.Патрикеев, Д.А.Пашкаев, С.В.Попов — работа по закрытой тематике;

в области литературы и искусства:

С.В.Артемьев, Н.Г.Ксендзюк, О.Г.Лошкарев, О.Ю.Мажурин, А.А.Расторгуев, Ю.Н.Шведов — книга «Исторический географический атлас»; В.А.Карташов — книга «Ватутин» из серии «Жизнь замечательных людей».

Телефон для справок: (495) 498-63-51, (495) 498-72-19.

Ученый секретарь Комиссии: Морарь Андрей Валерьевич.

Справочно:

Ежегодная Государственная премия Российской Федерации имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова учреждена Федеральным законом от 19 апреля 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Указом Президента РФ от 28 октября 1996 года при Миниобороны России создана и функционирует межведомственная Комиссия по Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В ее состав входят видные военачальники, руководители ветеранских организаций, ученые, представляющие основные направления военной науки, разработчики и организаторы производства военной техники, признанные деятели литературы и искусства.

Премия присуждается гражданам России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.



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