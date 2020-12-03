03.12.2020 (18:54)

В Дзержинском гарнизоне ЗВО в День Неизвестного Солдата открыли стелу «Памяти воинов тыла»

Стелу «Памяти воинов тыла» открыли в Дзержинском гарнизоне Западного военного округа (ЗВО) в День Неизвестного Солдата.

Мероприятие состоялось на территории бригады материально-технического обеспечения с участием представителей органов местной власти, ветеранских и военно-патриотических организаций.

В верхней части?обновлённой стелы изображена?красная звезда, а вдоль всей конструкции нанесено изображение ленты покровителя воинов Георгия Победоносца. В нижней части?высечены слова генерала армии Андрея Хрулёва, являющегося основоположником теории и практики тылового обеспечения.

«Сегодня мы вспомнили не только павших в годы Великой Отечественной войны. Эта дата объединяет?всех погибших и пропавших без вести во время военных конфликтов. Память?погибших воинов, с честью и достоинством исполнявшим свой воинский долг, теперь увековечена в?мемориал в нашей части», — сказал заместитель командира бригады материально-технического обеспечения по военно-политической работе полковник Михаил Русаков.

Представители командования и военнослужащие возложили венки и цветы к стеле, зажгли «огни памяти» и почтили погибших минутой молчания. Завершило ритуал открытия стелы прохождение роты Почётного караула.



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