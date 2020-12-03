03.12.2020 (18:45)

В городе-герое Мурманске почтили память защитников Заполярья

Сегодня в городе-герое Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.

На территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» состоялся торжественный митинг. В нём приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, глава городской администрации Евгений Никора, депутаты областной думы и военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота.

По окончании митинга его участники почтили память погибших защитников Советского Заполярья минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

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