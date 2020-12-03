03.12.2020 (18:41)

В Китае прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата

3 декабря в уезде Дашицяо города Инкоу провинции Ляонин прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к могилам советских воинов, погибших в августе 1945 г. в боях при освобождении Северо-Востока Китая.

В памятном мероприятии, приуроченном ко Дню Неизвестного Солдата, приняли участие сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, дипломаты Генерального консульства России в Шэньяне и представителей местных органов власти.

Посольством России в Китае, Представительством Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы) в КНР ведется работа по установлению сведений о погибших военнослужащих. Ежегодно устанавливаются персональные данные свыше 1 тыс. солдат и офицеров России, погибших в войнах ХХ века и захороненных на территории современного Китая.

В уезде Дашицяо на территории местного мемориального кладбища, где прошло памятное мероприятие, захоронено 2 неизвестных советских воина, погибших в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе-сентябре 1945 г.

Справочно:

День Неизвестного Солдата как памятная дата отмечается в России 3 декабря, была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"» и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице