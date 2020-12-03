03.12.2020 (18:37)

В Псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ прошли первые в зимнем периоде обучения занятия по огневой подготовке

С разведчиками Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения проведены первые занятия по огневой подготовке.

На полигоне Завеличье военнослужащие разведывательной роты отработали ведение огня из автоматов нового поколения АК-12 на коротких и средних дистанциях.

По условиям упражнения, стрельба ведется из-за укрытия из различных положений, на дистанциях от 5 до 200 метров. При стрельбе используются специальные металлические падающие, качающиеся и движущиеся мишени. Также используется различные декорации для создания условий, приближенным к боевым.

Упражнения учебных стрельб выполнялись по новым методикам одиночно, боевыми двойками и тройками, а также в составе взвода.



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