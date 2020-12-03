03.12.2020 (18:19)

7-й Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года

7-й Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года. Об этом заявил сегодня на заседании организационного комитета по подготовке к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2021» заместитель Министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

«В августе следующего года состоится 7-й Международный военно-технический форум «Армия», - сказал он.

«В ходе его подготовки важно учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около полутора тысяч предприятий и организаций», – поставил задачу замминистра.

Он напомнил, что на форуме «Армия-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

«Приятно отметить, что в непростой обстановке к нам приехали представители 92-х государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня», –сказал Павел Попов.

Шесть стран подготовили национальные экспозиции (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).

В рамках форума проведено 186 научно-деловых мероприятий, где обсуждались вопросы государственной политики и межведомственного взаимодействия в области обороны государства, а также перспективные направления развития военно-технической сферы.

«Знаковым событием стало подписание 41-го государственного контракта на общую сумму свыше триллиона рублей», - отметил замминистра.

По его оценке, успешно прошли показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Помимо этого, делегациям иностранных государств была продемонстрирована система эшелонированной обороны объектов с применением средств ПВО и комплексов противодействия беспилотникам.

«Форум посетило более миллиона человек, – отметил Павел Попов. – На таком же качественном уровне необходимо провести и форум «Армия-2021».



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