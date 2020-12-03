03.12.2020 (18:27)

Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» и Всероссийский детский центр «Смена» подписали соглашение о сотрудничестве

Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» и Всероссийский детский центр «Смена» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение было подписано на открытии общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийская проектная смена военных инженеров «Новая ЭРА», которая стартовала в детском центре «Смена» в г.Анапа. Данная программа была разработана военным инновационным технополисом «ЭРА».

Соглашение регулирует сотрудничество организаций в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодежи и популяризации военной и иной государственной службы. Кроме того, стороны договорились о совместном проведении профориентационных смен по военным учетным специальностям.

Также во время визита в ВДЦ «Смена» Дарья Борисова провела встречу с молодежью, на которой рассказала о направлениях деятельности Центра «Авангард», его специфике и возможностях. Помимо этого, в рамках беседы были затронуты вопросы профориентации молодежи: участники смогли обсудить с Дарьей вопросы развития профессиональных и личностных навыков для достижения жизненных целей.

Артём Чирков из Краснодара поделился впечатлениями от встречи: «Эта встреча была очень волнительной и запоминающейся. Я узнал много нового для себя, смог задать все интересующие меня вопросы и получил на них ответы. После этой встречи я загорелся идеей попасть в центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» и пройти там обучение. В следующем году я иду в 10 класс и сделаю всё возможное для того, чтобы добиться своей цели».

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