03.12.2020 (18:21)
Спортсмены-арбалетчики ДОСААФ Москвы успешно выступили на чемпионате России
С 27 по 30 ноября в городе Коломна Московской области прошли чемпионат и первенство России по стрельбе из полевого арбалета.
От регионального отделения ДОСААФ города Москвы в соревнованиях за сборную команду столицы выступили 19 спортсменов учебно-спортивного центра ДОСААФ Юго-Восточного округа Москвы и московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ во главе с тренером Светланой Сальниковой.
В чемпионате России в упражнении АП-18 м, 120 выстрелов победителями и призерами соревнований стали:
среди женщин:
1 место – Лолита Богачук (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы);
2 место – Ольга Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).
среди мужчин:
2 место – Артем Попов (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).
В первенстве России в упражнении АП-18 м, 60 выстрелов призерами соревнований стали:
2 место – Анастасия Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).
В первенстве России в упражнении АП-10 м, 40 выстрелов призерами соревнований стали:
2 место – Анастасия Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы);
3 место – Ирина Сафошкина (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).
В чемпионате России в командном упражнении наши спортсмены завоевали:
мужчины 1 место – Андрей Попов и Михаил Курочкин.
женщины 1 место – Лолита Богачук и Ольга Климова.
Ирина Сафошкина на соревнованиях выполнила норматив мастера спорта.