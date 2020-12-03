03.12.2020 (18:21)

Спортсмены-арбалетчики ДОСААФ Москвы успешно выступили на чемпионате России

С 27 по 30 ноября в городе Коломна Московской области прошли чемпионат и первенство России по стрельбе из полевого арбалета.

От регионального отделения ДОСААФ города Москвы в соревнованиях за сборную команду столицы выступили 19 спортсменов учебно-спортивного центра ДОСААФ Юго-Восточного округа Москвы и московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ во главе с тренером Светланой Сальниковой.

В чемпионате России в упражнении АП-18 м, 120 выстрелов победителями и призерами соревнований стали:

среди женщин:

1 место – Лолита Богачук (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы);

2 место – Ольга Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).

среди мужчин:

2 место – Артем Попов (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).

В первенстве России в упражнении АП-18 м, 60 выстрелов призерами соревнований стали:

2 место – Анастасия Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).

В первенстве России в упражнении АП-10 м, 40 выстрелов призерами соревнований стали:

2 место – Анастасия Климова (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы);

3 место – Ирина Сафошкина (УСЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы).

В чемпионате России в командном упражнении наши спортсмены завоевали:

мужчины 1 место – Андрей Попов и Михаил Курочкин.

женщины 1 место – Лолита Богачук и Ольга Климова.

Ирина Сафошкина на соревнованиях выполнила норматив мастера спорта.

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