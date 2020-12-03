03.12.2020 (18:13)

Главком ВМФ России поздравил с 95-летием известного флотского медика генерал-майора медслужбы Бориса Макаренко

Сегодня исполнилось 95 лет ветерану Вооруженных Сил Российской Федерации, Заслуженному врачу Российской Федерации генерал-майору медицинской службы Борису Макаренко. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил ветерана медицинской службы, внесшего огромный вклад в развитие флотской медицины.

Борис Георгиевич родился в Красноярске, окончил Военно-морскую медицинскую академию, прошёл славный путь от фельдшера тральщика до начальника медицинской службы Тихоокеанского флота. Он проходил службу в должностях начальника медицинской службы крейсера, флагманского врача бригады миноносцев и дивизии крейсеров. Пройдя обучение на командном факультете Военно-медицинской академии, служил в должности заместителя начальника медицинской службы Камчатской флотилии, флагманского врача эскадры атомных подводных лодок, заместителя начальника медицинской службы Тихоокеанского флота.

В 1974 году был назначен начальником медицинской службы Тихоокеанского флота и в течении 10 лет руководил медицинским обеспечением флота. Генерал-майор медицинской службы Борис Макаренко руководил курсами усовершенствования медицинского состава (в настоящее время факультет дополнительного профессионального образования) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

От имени главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова юбиляру вручен памятный адрес, книга флотского поэта Станислава Слуцкера «С Отечеством и сердцем, и душой», а также поздравительный адрес от командования Объединенного Учебного центра ВМФ.

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