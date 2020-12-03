03.12.2020 (17:06)

ДОСААФ и военный комиссариат столицы в преддверии Дня Героев Отечества провели Вахту памяти у памятника Герою России

Региональное отделение ДОСААФ России города Москвы при участии военного комиссариата столицы в преддверии Дня Героев Отечества провело Вахту памяти у памятника Герою России Владимира Васильева.

Владимир Васильев родился 14 апреля 1962 года в Москве. В 1980 году был призван на службу в Советскую Армию. В 1984 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1998 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.

1 декабря 1999 года у посёлка Первомайский на подступах к Грозному разведрота полка попала в засаду. Гвардии подполковник Васильев с несколькими бойцами пошел на выручку и возглавил атаку против боевиков. Мотострелкам удалось прорвать кольцо окружения, были эвакуированы все раненые и погибшие. В конце боя гвардии подполковник Васильев был убит выстрелом снайпера.

На памятном мероприятии присутствовали представители ДОСААФ города Москвы, Министерства обороны, Московского городского совета ветеранов, военный комиссар Митинского военного комиссариата, ветераны боевых действий, родственники Владимира Васильева.

Каждый год на Митинском кладбище проходит патриотическая акция по увековечению памяти Героев Отечества. Почетную Вахту памяти традиционно несут воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия» города Москвы.

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