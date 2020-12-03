Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.12.2020 (18:01)

На командирских полетах в ЦВО будет одновременно поднято в воздух около 50 самолетов

Командиры оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации примут участие командирских полетах на военных аэродромах в шести регионах дислокации Центрального военного округа. Всего в мероприятии будет одновременно задействовано около 50 вертолетов и самолетов.

В полетах примет участие только руководящий состав. Летчики отработают методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов, в том числе выпускников вузов, которые прибыли для прохождения военной службы в авиационных воинских частях Центрального военного округа.

Для выработки единой методики обучения летного состава и взаимодействия с группой управления будут задействованы сверхзвуковые истребители-перехватчики Миг-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, а также транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134

Командирские полеты проходят на аэродромах Пермского и Красноярского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Республики Тыва и Киргизской Республики. В них задействовано более 500 человек летного и инженерно-технического состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Самаре прошла памятная церемония, посвященная Дню Неизвестного Солдата
Первые учения в зимнем периоде стартовали с артиллерийскими подразделениями в Сибири
Военнослужащие в Сибири почтили память погибших воинов в День Неизвестного солдата
Военный комиссариат Саратовской области передал школьному музею книгу мемуаров Маршала Жукова

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false