03.12.2020 (18:01)

На командирских полетах в ЦВО будет одновременно поднято в воздух около 50 самолетов

Командиры оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации примут участие командирских полетах на военных аэродромах в шести регионах дислокации Центрального военного округа. Всего в мероприятии будет одновременно задействовано около 50 вертолетов и самолетов.

В полетах примет участие только руководящий состав. Летчики отработают методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов, в том числе выпускников вузов, которые прибыли для прохождения военной службы в авиационных воинских частях Центрального военного округа.

Для выработки единой методики обучения летного состава и взаимодействия с группой управления будут задействованы сверхзвуковые истребители-перехватчики Миг-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, а также транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134

Командирские полеты проходят на аэродромах Пермского и Красноярского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Республики Тыва и Киргизской Республики. В них задействовано более 500 человек летного и инженерно-технического состава.

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