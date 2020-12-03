03.12.2020 (17:40)

В Самаре прошла памятная церемония, посвященная Дню Неизвестного Солдата

В Самаре у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» прошла церемония, посвященная памятной дате Российской Федерации – Дню Неизвестного Солдата.

В церемонии приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, военнослужащие объединения, представители Правительства Самарской области, юнармейцы и жители Самары. Присутствующие возложили венки и цветы к горельефу и почтили память погибших минутой молчания.

«Каждый год поисковые отряды находят останки бойцов и командиров, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Сколько подвигов совершили советские солдаты, о которых мы даже не догадываемся. Я считаю, что очень важно как можно больше узнавать о них, особенно во время, когда пытаются переписать историю Великой Отечественной войны», – сказал командующий 2-й армией. «Противостоять всем нападкам мы сможем только с помощью воспитания подрастающего поколения на истории подвигов наших бойцов, которые отдали свои жизни за наше будущее», – отметил генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

День Неизвестного Солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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