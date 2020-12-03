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03.12.2020 (17:38)

Танки Т-34 танковой армии ЗВО впервые вышли на полигон в зимнем периоде обучения

Танки Т-34 впервые вышли на полигон ЗВО в зимнем периоде обучения. Легендарная техника в зимнем периоде обучения примет участие в ряде исторических реконструкций.

В Подмосковье с военнослужащими гвардейской танковой армии Западного военного округа впервые в зимнем периоде обучения прошло занятие с механиками-водителями исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны по управлению техникой на пересеченной местности и маневрировании при движении в составе колонны.

Учебное мероприятие проводилось с целью закрепления навыков личного состава уникального подразделения по вождению исторических образцов бронетехники на различной местности. В нём были задействованы легендарные танки Т-34.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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